Safer ayı başlangıcı 2025: Safer ayı ne zaman başlıyor? İşte Safer ayının dini tarihi

SAFER AYININ DİNİ TARİHİ

Safer ayı, herhangi bir farz ibadet ya da özel bir kutlama barındırmasa da, bazı tarihî olayların bu ay içinde meydana gelmiş olması nedeniyle Müslümanlar arasında dikkatle takip edilir. Bazı kaynaklarda bu ayda hastalıkların, savaşların ya da musibetlerin arttığına dair inanışlar bulunsa da, bu tür görüşler İslam’da hurafe olarak kabul edilir.



Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu tür batıl inançları reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” hadisiyle bu inançları çürütmüştür. Dolayısıyla Safer ayı da tıpkı diğer aylar gibi ibadet, dua ve tövbe ile geçirilebilecek bereketli bir zaman dilimidir.