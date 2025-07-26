Safer ayı başlangıcı 2025: Safer ayı ne zaman başlıyor? İşte Safer ayının dini tarihi
Hicri takvime göre yılın ikinci ayı olan Safer ayının 2025 yılında başlayacağı tarih belli oldu. Safer ayı, Muharrem ayının hemen ardından gelir ve Hicri takvime göre 30 gün sürer. Bu ay, İslam kültüründe bazı rivayetlere dayalı olarak "uğursuzluk ayı" gibi görülse de, bu inanç dinî kaynaklarla desteklenmez. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu tür batıl inançlara karşı uyarılarda bulunur. Peki, 2025 Safer ayı ne zaman başlayacak?
İslam takviminde önemli bir yere sahip olan Safer ayının başlangıç tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Muharrem ayının bitişiyle birlikte başlayan Safer ayı birçok kişiye göre uğursuzluk ayı olarak adlandırılıyor. Peki, 2025 yılında Safer ayı ne zaman başlıyor?