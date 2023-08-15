Safer ayı ne zaman başlayacak? İşte 2023 Safer ayı tarihi
Hicri aylardan biri olan safer ayının tarihi, muharrem ayının son günleri ile beraber gündeme geldi. Aşure günü ve muharrem ayından sonra gelen safer ayı 2023 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, 2023 Safer ayı ne zaman başlayacak?
Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2023 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl Ağustos ayında idrak edilmeye başlanacak. İşte, 2023 Safer ayı tarihi...