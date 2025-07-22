Safer ayı ne zaman başlıyor? 2025 Safer ayı başlangıç tarihi

SAFER AYI İBADETLERİ

Safer ayı, Hicrî takvimin ikinci ayıdır. Bu ay, bazı toplumlarda uğursuzlukla anılsa da, İslam’da böyle bir inanç geçerli değildir. Her ay gibi Safer de Allah’ın ayıdır ve müminler için ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir zaman dilimidir.



Bu ayda yapılacak ibadetler, manevi hayatı güçlendirmek, Allah’a yakınlaşmak ve kulluk şuurunu pekiştirmek amacı taşır. Öncelikle beş vakit namazın aksatılmadan kılınması, kulluğun temelidir. Buna ek olarak, kuşluk, evvabin ve teheccüd gibi nafile namazlara da yönelmek tavsiye edilir. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnettir ve bu günlerde yapılan ibadetlerin sevabı daha fazladır.



Safer ayında Kur’an-ı Kerim okumak, özellikle korunma dualarını sıkça dile getirmek tavsiye edilir. Felak ve Nas sureleri, bu anlamda sıkça okunabilecek surelerdir. Bunun yanında, “Allah’ım beni dünya ve ahiret belalarından koru” anlamına gelen dualar, Safer ayının maneviyatına uygun şekilde okunabilir.



Sadaka vermek de bu ayda yapılacak önemli ibadetlerden biridir. Sadaka, belaları ve musibetleri savan bir kalkandır. Bu nedenle ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, hem bireysel hem toplumsal anlamda hayır kapılarının açılmasına vesile olur.





