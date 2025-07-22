Safer ayı ne zaman başlıyor? 2025 Safer ayı başlangıç tarihi
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl temmuz ayının son günlerinde başlayacak. Muharrem ayının sona erdiği gece yarısından itibaren yeni ay resmî olarak tasavvuf ve toplumsal dualarla idrak edilmeye başlanacak. Peki, Safer ayı bu yıl ne zaman başlıyor?
Safer, İslam kültüründe birçok hikmetli fazilet ve rivayetle anılan bir dönemdir. Geleneksel olarak bu ayda yapılan dualar, namazlar ve tövbelerle, manevi hayat güçlendirilir. Ancak Diyanet, bu zamanda “uğursuzluk” gibi hurafelere dikkat çekerek, şu dönemlerin İslam kültüründe aslında bir bereket ve ruhani derinlik taşıdığına vurguda bulunmakta.