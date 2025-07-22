Safer ayı ne zaman başlıyor? 2025 Safer ayı başlangıç tarihi

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl temmuz ayının son günlerinde başlayacak. Muharrem ayının sona erdiği gece yarısından itibaren yeni ay resmî olarak tasavvuf ve toplumsal dualarla idrak edilmeye başlanacak. Peki, Safer ayı bu yıl ne zaman başlıyor?

Safer ayı ne zaman başlıyor? 2025 Safer ayı başlangıç tarihi - 1

Safer, İslam kültüründe birçok hikmetli fazilet ve rivayetle anılan bir dönemdir. Geleneksel olarak bu ayda yapılan dualar, namazlar ve tövbelerle, manevi hayat güçlendirilir. Ancak Diyanet, bu zamanda “uğursuzluk” gibi hurafelere dikkat çekerek, şu dönemlerin İslam kültüründe aslında bir bereket ve ruhani derinlik taşıdığına vurguda bulunmakta.

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Safer ayı ne zaman başlıyor? 2025 Safer ayı başlangıç tarihi - 2

SAFER AYI BU YIL NE ZAMAN?

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başlayacak. Safar ayı 29 gün sürecek ve bu dönemin sonunda, yani 24 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Rebiülevvel ayına geçilecek.

Safer ayı ne zaman başlıyor? 2025 Safer ayı başlangıç tarihi - 3

SAFER AYINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR

İslam tarihinde safer ayında meydana gelen önemli olaylardan bazıları şunlardır: Resûl-i Ekrem ile Hz. Ebû Bekir’in hicret için yola çıkmaları ve Sevr mağarasına sığınmaları (1/622), Ebvâ (Veddân) Gazvesi (2/623), Recî‘ ve Bi’rimaûne vak‘aları (4/625), Hayber seferi (7/628), Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (8/629), Resûlullah’ın vefatından önceki şiddetli hastalığı (11/632), Sıffîn Savaşı (37/657).

Safer ayı ne zaman başlıyor? 2025 Safer ayı başlangıç tarihi - 4

SAFER AYI İBADETLERİ

Safer ayı, Hicrî takvimin ikinci ayıdır. Bu ay, bazı toplumlarda uğursuzlukla anılsa da, İslam’da böyle bir inanç geçerli değildir. Her ay gibi Safer de Allah’ın ayıdır ve müminler için ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir zaman dilimidir.

Bu ayda yapılacak ibadetler, manevi hayatı güçlendirmek, Allah’a yakınlaşmak ve kulluk şuurunu pekiştirmek amacı taşır. Öncelikle beş vakit namazın aksatılmadan kılınması, kulluğun temelidir. Buna ek olarak, kuşluk, evvabin ve teheccüd gibi nafile namazlara da yönelmek tavsiye edilir. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnettir ve bu günlerde yapılan ibadetlerin sevabı daha fazladır.

Safer ayında Kur’an-ı Kerim okumak, özellikle korunma dualarını sıkça dile getirmek tavsiye edilir. Felak ve Nas sureleri, bu anlamda sıkça okunabilecek surelerdir. Bunun yanında, “Allah’ım beni dünya ve ahiret belalarından koru” anlamına gelen dualar, Safer ayının maneviyatına uygun şekilde okunabilir.

Sadaka vermek de bu ayda yapılacak önemli ibadetlerden biridir. Sadaka, belaları ve musibetleri savan bir kalkandır. Bu nedenle ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, hem bireysel hem toplumsal anlamda hayır kapılarının açılmasına vesile olur.


Safer ayı ne zaman başlıyor? 2025 Safer ayı başlangıç tarihi - 5

Ayrıca bol bol istiğfar etmek ve tövbe ile Allah’a yönelmek, kalbin arınmasına ve manevi huzura kavuşmaya yardımcı olur. “Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” duası bu anlamda sıkça tekrar edilebilir.

Peygamber Efendimiz’e salavat getirmek de bu ayda ihmal edilmemesi gereken bir başka ibadettir. “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed” şeklindeki salavatlar, hem sevap kazandırır hem de kalbi huzurla doldurur.

Özetle, Safer ayı, hurafelerden uzak durarak, ibadetle geçirilen bereketli bir zaman dilimi olmalıdır. Her ay gibi bu ay da Allah’a yönelmek, kulluk görevlerini yerine getirmek ve ruhen olgunlaşmak için bir fırsattır.

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