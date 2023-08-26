Safer ayı ne zaman bitecek? 2023 Safer ayı bitiş tarihi
Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan Safer ayı ağustos ayında idrak edilmeye başlandı. Bu ayda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler Safer ayının bitiş tarihine odaklandı. Peki, safer ayı ne zaman biter?
Aşure gününün de içerisinde bulunduğu Muharrem ayının ardından, Safer ayı 17 Ağustos 2023 tarihinde başladı. Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre Safer ayının önemi ve bitiş tarihi vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, 2023 Safer ayı bitiş tarihi...