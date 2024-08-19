Safer ayı ne zaman bitiyor? 2024 Safer Ayı takvimi
Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan Safer ayı ağustos ayında idrak edilmeye başlandı. Bu ayda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler Safer ayının bitiş tarihine odaklandı. Peki, 2024 safer ayı ne zaman biter?
Aşure gününün de içerisinde bulunduğu Muharrem ayının ardından, Safer ayı yakın zaman önce başladı. Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre Safer ayının önemi ve bitiş tarihi vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, 2024 Safer ayı bitiş tarihi...