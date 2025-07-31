Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı bitiş tarihi 2025
Hicri takvime göre yılın ikinci ayı olan Safer ayı, 2025 yılında da İslam dünyasında çeşitli ibadet ve dualarla idrak ediliyor. Dini kaynaklarda zaman zaman "musibetlerin arttığı ay" olarak anılsa da, bu inanışın dayanağı olmadığını belirten ilahiyatçılar, Safer ayında da diğer aylar gibi ibadet ve dua edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor?
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