Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı 2025 bitiş tarihi
İslam takvimine göre yılın ikinci ayı olan Safer ayı, 2025 yılında da merak konusu oldu. Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından gelen Safer ayı, dini kaynaklarda çeşitli olaylarla anılan bir zaman dilimidir. Peki, 2025 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı ne zaman bitiyor?
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi doğrultusunda, Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başladı. Haziran ayının son günlerinde başlayan Safer Ayı bu yıl ağustos ayının son günlerinde tamamlanacak.