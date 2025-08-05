Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı 2025 bitiş tarihi

İslam takvimine göre yılın ikinci ayı olan Safer ayı, 2025 yılında da merak konusu oldu. Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından gelen Safer ayı, dini kaynaklarda çeşitli olaylarla anılan bir zaman dilimidir. Peki, 2025 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı ne zaman bitiyor?

Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı 2025 bitiş tarihi - 1

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi doğrultusunda, Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başladı. Haziran ayının son günlerinde başlayan Safer Ayı bu yıl ağustos ayının son günlerinde tamamlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı 2025 bitiş tarihi - 2

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Safer ayı 29 gün sürecek ve bu dönemin sonunda, yani 24 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Rebiülevvel ayına geçilecek.

Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı 2025 bitiş tarihi - 3

SAFER AYI NEDEN ÖNEMLİ?

Safer ayı, İslam tarihinde bazı önemli hadiselerin yaşandığı bir dönem olarak kabul edilir. Bazı halk inanışlarında "uğursuz ay" olarak görülse de, bu görüş dinî kaynaklarda açıkça desteklenmemektedir. Din âlimleri, Safer ayının diğer aylar gibi mübarek olduğunu ve uğursuzluk inancının hurafe olduğunu vurgular.

Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı 2025 bitiş tarihi - 4

SAFER AYINDA NELER YAPILIR?

Safer ayında özellikle dua etmek, sadaka vermek, ibadetlere ağırlık vermek ve salavat getirmek tavsiye edilir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bu ayda sıkça dua ettiği ve ümmetine de bu dönemi değerlendirmeyi tavsiye ettiği rivayet edilmiştir.

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