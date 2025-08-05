Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı 2025 bitiş tarihi

SAFER AYI NEDEN ÖNEMLİ?

Safer ayı, İslam tarihinde bazı önemli hadiselerin yaşandığı bir dönem olarak kabul edilir. Bazı halk inanışlarında "uğursuz ay" olarak görülse de, bu görüş dinî kaynaklarda açıkça desteklenmemektedir. Din âlimleri, Safer ayının diğer aylar gibi mübarek olduğunu ve uğursuzluk inancının hurafe olduğunu vurgular.