Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ayı başlangıç/bitiş tarihi
İslam takviminin ikinci ayı olan Safer ayı, hicrî yılın Muharrem'den sonra gelir. Kameri aylardan biri olan Safer, İslami kültürde önemli bir yere sahiptir. Peki, Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ayı başlangıç/bitiş tarihi haberimizin ayrıntısında...
Safer ayı, İslami takvime (hicrî takvim) göre yılın ikinci ayıdır ve Muharrem ayından sonra gelir. Kamerî (ay esaslı) aylardan biri olan Safer, İslam kültüründe yer etmiş bazı geleneksel inanışlarla birlikte anılsa da, dini açıdan özel ibadetlerle emredilmiş bir ay değildir.