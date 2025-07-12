Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ayı başlangıç/bitiş tarihi

İslam takviminin ikinci ayı olan Safer ayı, hicrî yılın Muharrem'den sonra gelir. Kameri aylardan biri olan Safer, İslami kültürde önemli bir yere sahiptir. Peki, Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ayı başlangıç/bitiş tarihi haberimizin ayrıntısında...

Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ayı başlangıç/bitiş tarihi - 1

Safer ayı, İslami takvime (hicrî takvim) göre yılın ikinci ayıdır ve Muharrem ayından sonra gelir. Kamerî (ay esaslı) aylardan biri olan Safer, İslam kültüründe yer etmiş bazı geleneksel inanışlarla birlikte anılsa da, dini açıdan özel ibadetlerle emredilmiş bir ay değildir.

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Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ayı başlangıç/bitiş tarihi - 2

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılın ikinci ayı olan Safer ayı, 2025 yılında 26 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihle birlikte kutsal kabul edilen Muharrem ayı sona erecek ve hicrî takvimin yeni bir dönemine girilecek. Safer ayı, bu yıl 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü sona erecek.

Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ayı başlangıç/bitiş tarihi - 3

SAFER NE DEMEK?

Sözlükte "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelen safer kelimesinin kamerî takvimin ikinci ayına ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Meşhur yoruma göre, cahiliye döneminde haram aylardan muharremin ardından Araplar bu ayda savaşa çıkıp evleri boş kaldığı veya saldırdıkları evlerin eşyasını alıp boşalttıkları için böyle adlandırılmıştır. Bazı kaynaklarda, safer adı kelimenin “sararmak” anlamıyla irtibatlandırılarak Câhiliye devrinde insanların yüzlerinin sararmasına yol açan veba salgınının bu aya denk gelmesiyle açıklanır.

Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ayı başlangıç/bitiş tarihi - 4

SAFER AYININ UĞURSUZ OLDUĞU İNANCI

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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