Safer ayının son çarşamba günü ne zaman?
2023 Safer ayının ne zaman biteceği, son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk ve son çarşamba gününde edilen duaların oldukça makbul olduğuna inanılan Safer ayı, hicri takvime göre ikinci sırada yer alıyor. Peki, Safer ayının son çarşambası ne zaman?
Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından başlayan Safer ayı idrak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan bu ayın ne zaman biteceği ve son çarşamba gecesinin hangi tarihe denk geleceği de merak edilenler arasında. İşte, Safer ayının son çarşamba günü tarihi...