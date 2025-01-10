Safranbolu'da film gibi soygun | Özel harekat kanyona girdi: 20 kilo altınla kaçan hırsızlar her an yakalanabilir
Safranbolu'da silahlı, kar maskeli 3 kişi girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilo altın çalarak kaçtı. Soygunculara vatandaşlar müdahale etti. Kaçmayı başarıp kanyona giren soyguncuları yakalamak için özel harekat polisi bölgeye geldi.
Soygun, Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren silahlı ve kar maskeli 3 kişi, yaklaşık 20 kilo altını çalarak kaçtı.