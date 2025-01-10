Safranbolu'da film gibi soygun | Özel harekat kanyona girdi: 20 kilo altınla kaçan hırsızlar her an yakalanabilir

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olayın akşam saat 18.00 civarında bir kuyumcuda meydana geldiğini belirterek, "Bugün akşam 18.00'e doğru Safranbolu ilçemizde bir kuyumcumuzda üç kar maskeli ve eli silahlı kişiler tarafından soygun gerçekleştirildi. En başta şunu söyleyeyim. En büyük tesellimiz ve en büyük sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına sıkıntının gelmemesi. İş yerinde çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşımızın, esnafımızın herhangi birinin canına sıkıntı gelmemesi bizim en büyük tesellimiz" dedi.