Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı
Safranbolu’da silahlı, kar maskeli üç hırsız girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilogram altın çalarak kaçtı. Soygunculara vatandaşlar müdahale etti. Kaçmayı başaran hırsızlar, kanyona girip izlerini kaybettirmeye çalıştı. Devreye özel harekat polisleri girdi. Emniyet güçleri kanyonda, bir miktar altın dolu iki çanta ile iki silah buldu. Ekipler, 9 kilometrelik kanyona kaçtığı belirtilen üç hırsızı saatlerdir arıyor. Soygun, dün saat 18 sıralarında gerçekleşti.
Soygun, Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren silahlı ve kar maskeli 3 kişi, yaklaşık 20 kilo altını çalarak kaçtı.
Soygun yapılırken vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydetti!