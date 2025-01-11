Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı

Safranbolu’da silahlı, kar maskeli üç hırsız girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilogram altın çalarak kaçtı. Soygunculara vatandaşlar müdahale etti. Kaçmayı başaran hırsızlar, kanyona girip izlerini kaybettirmeye çalıştı. Devreye özel harekat polisleri girdi. Emniyet güçleri kanyonda, bir miktar altın dolu iki çanta ile iki silah buldu. Ekipler, 9 kilometrelik kanyona kaçtığı belirtilen üç hırsızı saatlerdir arıyor. Soygun, dün saat 18 sıralarında gerçekleşti.

Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 1

Soygun, Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren silahlı ve kar maskeli 3 kişi, yaklaşık 20 kilo altını çalarak kaçtı.

Soygun yapılırken vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydetti!

TÜRKİYE HABERLERİ

Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 2

KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Karabük'nun Safranbolu ilçesininde yaşanan kuyumcu soygununda 3 zanlı, silahlarını doğrulttukları 3 kişiyi etkisiz hale getirerek yaklaşık 20 kilo altın ile kaçtı.

Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 3

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygun sırasında doldurulan iki çanta ve olayda kullanılan 2 silahın güvenlik güçlerince ele geçirildiğini açıkladı.

Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 4

Soyguncuların Kanyon bölgesine kaçtıkları tespit edildi, kaçan 3 soyguncu için özel harekat ekipleri bölgeye geldi.

Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 5

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olayın akşam saat 18.00 civarında bir kuyumcuda meydana geldiğini belirterek, "Bugün akşam 18.00'e doğru Safranbolu ilçemizde bir kuyumcumuzda üç kar maskeli ve eli silahlı kişiler tarafından soygun gerçekleştirildi. En başta şunu söyleyeyim. En büyük tesellimiz ve en büyük sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına sıkıntının gelmemesi. İş yerinde çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşımızın, esnafımızın herhangi birinin canına sıkıntı gelmemesi bizim en büyük tesellimiz" dedi.

Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 6

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEDE

Vali Yavuz, şahısların kaçtıkları bölgede arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Maskeli eli silahlı 3 şahıs kuyumcumuza giriyor. Üç çalışanımızı yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra sırtlarında getirmiş oldukları çantalarla kuyumcudaki bazı mücevherleri çantalarına doldurarak kaçmak isterlerken gerek emniyet kuvvetlerimiz tarafından gerekse vatandaşlarımız tarafından maskeli ve eli silahlı şahısların kovalanması sonrasında kaçtıkları bölgede sırtlarında çalmış oldukları altınlarla, mücevherlerle iki çanta emniyetimiz tarafından ele geçirildi."

Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 7

Vali Yavuz, saldırganların üçünün de silahlı olduklarını değerlendirdirdiklerini belirterek, "Şu anda kaçtıkları yöne doğru hem emniyet müdürlüğümüz tarafından bütün kuvvetimizle birlikte hem jandarmamız tarafından kaçabilecekleri bütün güzergahlarda köy yolları dahil, ana yollarda kapama işlemi yaparak alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyor. Coğrafya kanyon bölgesi. Biraz mağaraların ve yeşil vadilerin, suyun olduğu bölge. Özel harekat orada gerekli arama ve taramaları yapacaklar. İnşallah kısa süre içerisinde bunu şahısları kısa sürede yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.

Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 8
Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 9
Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 10
Safranbolu'da hırsız kovalamacası sürüyor | Altınları bıraktılar ama hırsızlar yakalanamadı - 11
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