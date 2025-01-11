Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu
Safranbolu’da silahlı, kar maskeli üç hırsız girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilogram altın çalarak kaçtı. Kaçmayı başaran hırsızlar, kanyona girip izlerini kaybettirmeye çalıştı. Devreye özel harekat polisleri girdi. Emniyet güçleri kanyonda, bir miktar altın dolu iki çanta ile iki silah buldu. Ekipler gece boyunca hem kanyonda hem ilçe merkezinde hırsızları aradı. Üç soyguncu, bu sabah metruk bir evde yakalandı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygunculara gözcülük yapan bir kişinin de gözaltında olduğunu bildirdi.
Soygun, Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren silahlı ve kar maskeli 3 kişi, yaklaşık 20 kilo altını çalarak kaçtı.
Soygun yapılırken vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydetti!