Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu

Safranbolu’da silahlı, kar maskeli üç hırsız girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilogram altın çalarak kaçtı. Kaçmayı başaran hırsızlar, kanyona girip izlerini kaybettirmeye çalıştı. Devreye özel harekat polisleri girdi. Emniyet güçleri kanyonda, bir miktar altın dolu iki çanta ile iki silah buldu. Ekipler gece boyunca hem kanyonda hem ilçe merkezinde hırsızları aradı. Üç soyguncu, bu sabah metruk bir evde yakalandı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygunculara gözcülük yapan bir kişinin de gözaltında olduğunu bildirdi.

Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 1

Soygun, Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren silahlı ve kar maskeli 3 kişi, yaklaşık 20 kilo altını çalarak kaçtı.

Soygun yapılırken vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydetti!

TÜRKİYE HABERLERİ

Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 2

KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Karabük'nun Safranbolu ilçesininde yaşanan kuyumcu soygununda 3 zanlı, silahlarını doğrulttukları 3 kişiyi etkisiz hale getirerek yaklaşık 20 kilo altın ile kaçtı.

Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 3

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygun sırasında doldurulan iki çanta ve olayda kullanılan 2 silahın güvenlik güçlerince ele geçirildiğini açıkladı.

Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 4

Soyguncuların Kanyon bölgesine kaçtıkları tespit edildi, kaçan 3 soyguncu için özel harekat ekipleri bölgeye geldi.

Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 5

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olayın akşam saat 18.00 civarında bir kuyumcuda meydana geldiğini belirterek, "Bugün akşam 18.00'e doğru Safranbolu ilçemizde bir kuyumcumuzda üç kar maskeli ve eli silahlı kişiler tarafından soygun gerçekleştirildi. En başta şunu söyleyeyim. En büyük tesellimiz ve en büyük sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına sıkıntının gelmemesi. İş yerinde çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşımızın, esnafımızın herhangi birinin canına sıkıntı gelmemesi bizim en büyük tesellimiz" dedi.

Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 6

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEDE

Vali Yavuz, şahısların kaçtıkları bölgede arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Maskeli eli silahlı 3 şahıs kuyumcumuza giriyor. Üç çalışanımızı yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra sırtlarında getirmiş oldukları çantalarla kuyumcudaki bazı mücevherleri çantalarına doldurarak kaçmak isterlerken gerek emniyet kuvvetlerimiz tarafından gerekse vatandaşlarımız tarafından maskeli ve eli silahlı şahısların kovalanması sonrasında kaçtıkları bölgede sırtlarında çalmış oldukları altınlarla, mücevherlerle iki çanta emniyetimiz tarafından ele geçirildi."

Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 7

Vali Yavuz, saldırganların üçünün de silahlı olduklarını değerlendirdirdiklerini belirterek, "Şu anda kaçtıkları yöne doğru hem emniyet müdürlüğümüz tarafından bütün kuvvetimizle birlikte hem jandarmamız tarafından kaçabilecekleri bütün güzergahlarda köy yolları dahil, ana yollarda kapama işlemi yaparak alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyor. Coğrafya kanyon bölgesi. Biraz mağaraların ve yeşil vadilerin, suyun olduğu bölge. Özel harekat orada gerekli arama ve taramaları yapacaklar. İnşallah kısa süre içerisinde bunu şahısları kısa sürede yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.

Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 8

Soyguncuları yakalama çalışmaları gece boyunca sürdü.

Ekipler hem kanyonda hem de ilçe merkezinde hırsızların izini aradı.

Üç hırsız sabah saatlerinde metruk bir evde polis tarafından yakalandı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, hırsızlara gözcülük yapan bir kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 9
Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 10
Safranbolu’da nefes kesen hırsız kovalamacası: Kanyona kaçan soyguncular yakalandı, altınlar bulundu - 11
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