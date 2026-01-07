Safranbolu'da tarihi konak küle döndü

07.01.2026 08:23

İHA, AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki Hakan H.'ye ait 2 katlı tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük belediyeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.