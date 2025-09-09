Sagalassos'ta ışıklar gece müzeciliği için yanacak

Çalışmaların sürdüğünü dile getiren Talloen, "Zannediyorum önümüzdeki yıl bitmiş olur. O zaman da ziyaretçileri bekliyoruz. Her sene artan bir ziyaretçi sayımız var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Umarım önümüzdeki yıllarda gece müzeciliği ile daha fazla ziyaretçiyi Sagalassos'a davet edebiliriz." dedi.