Sagalassos'ta ışıklar gece müzeciliği için yanacak
Burdur'un Ağlasun ilçesindeki "aşkların ve imparatorların şehri" olarak anılan Sagalassos Antik Kenti, yeni sezonda ziyaretçilerine ışıl ışıl farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
Akdağ yamaçlarında kurulan ve ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan antik kenti ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Kente gelen ziyaretçiler artık antik kenti gece de ziyaret etme fırsatı bulacak. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda antik kentin ışıkları deneme amaçlı ilk kez yandı.