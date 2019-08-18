Sağanağın ardından İstanbul
Anadolu Ajansı, DHA
İstanbul'da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.
-
1En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü'deki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
-
2İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını tasnif ederken, belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.
-
3İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Fatih Belediyesi ekipleri de destek veriyor.
-
4
ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR BAŞLADIÜsküdar'da sağanak yağış nedeniyle Bosna Bulvarı Göktürk Sokak'taki yol çökmüştü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
-
5Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Belediye ekipleri bugün sokak üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı.
-
6Sokak tahta suntalarla kapatılıp, yağış ihtimaline karşı kum çuvallarıyla önlem alındı. İş makineleriyle çöken yerler dolduruldu.
-
7Yan yatan elektrik direği kaldırıldı. Sokak mıcır dökülerek doldurulduktan sonra beton dökülecek. Kaldırım çalışmasının ardından sokakta asfaltlama çalışması yapılacak.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16