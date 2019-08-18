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Sağanağın ardından İstanbul

Anadolu Ajansı, DHA

İstanbul'da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

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    En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü'deki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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    İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını tasnif ederken, belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Fatih Belediyesi ekipleri de destek veriyor.
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    ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
    Üsküdar'da sağanak yağış nedeniyle Bosna Bulvarı Göktürk Sokak'taki yol çökmüştü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
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    Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Belediye ekipleri bugün sokak üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı.
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    Sokak tahta suntalarla kapatılıp, yağış ihtimaline karşı kum çuvallarıyla önlem alındı. İş makineleriyle çöken yerler dolduruldu.
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    Yan yatan elektrik direği kaldırıldı. Sokak mıcır dökülerek doldurulduktan sonra beton dökülecek. Kaldırım çalışmasının ardından sokakta asfaltlama çalışması yapılacak.
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