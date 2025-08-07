Sağanak barajları doldurmadı! İSKİ baraj doluluk oranları 7 Ağustos: Barajlarda son durum

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde barajlardaki su seviyelerinde düşüş yaşanıyor. 10 barajda su seviyeleri yüzde 30'u bile göremiyorken, 5 baraj yüzde 5 altında seyrediyor. İstanbul'da yaşanan sağanak yağmur sonrasında ''Baraj doluluk oranları ve barajlarda son durum'' sorgulanmaya başladı. İSKİ barajlarda su seviyeleri...

Sağanak barajları doldurmadı! İSKİ baraj doluluk oranları 7 Ağustos: Barajlarda son durum - 1

Barajlarda su oranları gitgide azalıyor. Yağışsız denebilecek kadar kurak geçen bir yaz mevsimiyle beraber pek çok ilde su oranlarında dikkat çeken bir azalma yaşanıyor. İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su varlığı yakından takip ediliyor. İşte, İSKİ İstanbul barajlarında son durum.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak barajları doldurmadı! İSKİ baraj doluluk oranları 7 Ağustos: Barajlarda son durum - 2

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

7 Ağustos Perşembe günü itibarıyla İstanbul'daki barajlarda son durum şöyle:

Ömerli: % 27,82
Darlık: % 14,42
Elmalı: % 1,49
Terkos: % 24,05
Alibey: % 2,65
Büyükçekmece: % 14,63
Sazlıdere: % 8,73
Istrancalar: % 0,42
Kazandere: % 1,85
Pabuçdere: % 3,51

Sağanak barajları doldurmadı! İSKİ baraj doluluk oranları 7 Ağustos: Barajlarda son durum - 3

7 Ağustos Perşembe günü toplam su miktarı 436,51 m3, 2024 yılı aynı gününde ise 483,46 m3 olmuştu.

2025 yılı ilk 6 ayı geride kalırken, barajlardaki yıllık yağış oranı 331,27 m3 ile en düşük oran bu sene kaydedilmiş durumda.

Bu veriler dikkate alındığında günlük baraj doluluk oranı yüzde 50,03 oldu. Önceki gün toplam doluluk oranı 50.62 şeklindeydi.

DAHA FAZLA GÖSTER