Sağanak barajları doldurmadı! İSKİ baraj doluluk oranları 7 Ağustos: Barajlarda son durum

Barajlarda su oranları gitgide azalıyor. Yağışsız denebilecek kadar kurak geçen bir yaz mevsimiyle beraber pek çok ilde su oranlarında dikkat çeken bir azalma yaşanıyor. İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su varlığı yakından takip ediliyor. İşte, İSKİ İstanbul barajlarında son durum.