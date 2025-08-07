Sağanak barajları doldurmadı! İSKİ baraj doluluk oranları 7 Ağustos: Barajlarda son durum
İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde barajlardaki su seviyelerinde düşüş yaşanıyor. 10 barajda su seviyeleri yüzde 30'u bile göremiyorken, 5 baraj yüzde 5 altında seyrediyor. İstanbul'da yaşanan sağanak yağmur sonrasında ''Baraj doluluk oranları ve barajlarda son durum'' sorgulanmaya başladı. İSKİ barajlarda su seviyeleri...
Barajlarda su oranları gitgide azalıyor. Yağışsız denebilecek kadar kurak geçen bir yaz mevsimiyle beraber pek çok ilde su oranlarında dikkat çeken bir azalma yaşanıyor. İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su varlığı yakından takip ediliyor. İşte, İSKİ İstanbul barajlarında son durum.