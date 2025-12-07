Sağanak bastırdı, Alanya-Antalya karayolunda araçlar mahsur kaldı
07.12.2025 15:48
Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.
Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Alanya merkeze 25 kilometre mesafede bulunan İncekum Mahallesi'nden geçen D-400 karayolunda yağmur sebebiyle bazı araçlar mahsur kaldı.
Yolda biriken su sebebiyle küçük araçların geçişine izin verilmezken sadece otobüs ve kamyon gibi büyük araçların geçişine izin veriliyor.
Ulaşımın eski Alanya-Antalya yolundan verildiği bildirildi.