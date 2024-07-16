Sağanak batıya kayıyor: 10 il için sarı kod (Bugün hava nasıl olacak?)
Sağanak yağışlar yurdun batısına doğru kayarken, MGM tarafından 10 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bugün ülke genelinde sıcaklık bir kademe daha artıyor. Sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede. İstanbul, İzmir ve Ankara'da bugün hava nasıl olacak?
Bugün ülke genelinde sıcaklık bir kademe daha artıyor, sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kalp ve tansiyon hastalarının güneşten korunması uyarısını yapıyor.