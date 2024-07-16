Sağanak batıya kayıyor: 10 il için sarı kod (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul, İzmir ve Bursa'da hava açık, poyraz orta hızda eserek sabah biraz olsun serinlik veriyor. Gece ise rüzgarlar hafifliyor ve yüksek bağıl nem ile hava daha da bunaltıcı oluyor. İstanbul 34, izmir 38, bursa 35 derece. Ankara salı güneşli 34 derece, çarşamba yerel yağışlar var. Antalya'da ise bağıl nem tekrar artıyor 33 derece olan sıcaklık 40 dereceye yakın hissedilecek.