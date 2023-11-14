Sağanak istinat duvarını yıktı

"BİNAMIZA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GEÇMENİN DERDİNDEYİZ"

Apartman yöneticisi Serkan Kan, sorunun çözülmesini beklediklerini belirtti.

Kan, “Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında biz, büyük bir sarsıntıyla, gürültüyle uyandık. Binamızın yan tarafında süregelen bir inşaatın kazı çalışması nedeniyle binamızın yan tarafındaki istinat duvarı çöktü. Büyük bir panikle bütün bina sakinleriyle birlikte dışarı çıktık. Aynı zamanda muhtarımızla iletişime geçtik. Kendisi koordineli bir şekilde Büyükşehir, İzmit Belediyesi ve AFAD ekiplerine bilgilendirme yaptı. Binamızı kontrol amaçlı boşalttılar. Bizim şu anda mağduriyetimiz var. Burada 14 daire toplamda da 41 kişi yaşamını sürdürüyor. Bir an önce binamıza güvenli bir şekilde geçmenin derdindeyiz. Biz, yetkililerle görüştük. İvedi bir şekilde bu sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.