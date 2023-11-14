Sağanak istinat duvarını yıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 katlı, 14 dairenin bulunduğu apartmanın istinat duvarı, bitişiğindeki inşaat temeli kazısı ve sonrasındaki sağanak nedeniyle çöktü. Tedbir amacıyla boşaltılan apartmanın yöneticisi mağduriyetleri olduğunu dile getirdi.
Olay, 11 Kasım'da 23.00 sıralarında İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Buğday Sokak’ta meydana geldi.
6 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaat çalışmasında, temel kazısı ve sonrasında sağanak yağış sebebiyle istinat duvarı çöktü.