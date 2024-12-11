Sağanak istinat duvarını yıktı

İstanbul Çekmeköy'de sağanak yağış bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının yıkılması sonucu hasar oluştu.

Sağanak istinat duvarını yıktı - 1

Çatalmeşe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın bahçesinin istinat duvarı yıkıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak istinat duvarını yıktı - 2

Bahçeye doğru yıkılan duvarın moloz parçaları buradaki kameriye ve ağaçlara zarar verdi.

Sağanak istinat duvarını yıktı - 3

Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Sağanak istinat duvarını yıktı - 4

Bina sakinlerinden Aynur Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 04.00 civarında gürültü üzerine kalktıklarını ve istinat duvarının olduğu gibi aşağı indiğini, kameriyenin kırıldığını gördüklerini anlattı.

Sağanak istinat duvarını yıktı - 5

Erdem, "Şimdiye kadar bir şey yoktu. Yağmurun fazla yağmasından dolayı istinat duvarı çöktü." dedi.

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