Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Sağanak, kar, fırtına uyarısı

15.03.2026 06:50

Son Güncelleme: 15.03.2026 07:02

NTV - Haber Merkezi

Meteoroloji, 19 il için sarı kodlu sağanak, kar, fırtına ve çöl tozu uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Ancak özellikle doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'da ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

19 İLE SARI KODLU UYARI

MGM; Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MGM, Güneydoğu Anadolu ile Hatay’a ise 90 kilometre/saati bulacak şiddette kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 5/13 derece.

 

- İstanbul 7/12 derece.

 

- Denizli 6/20 derece.

 

- İzmir 5/16 derece.

 

- Adana 10/15 derece.

 

- Ankara 2/14 derece.

 

- Samsun 7/14 derece.

 

- Erzurum -2/6 derece.

 

- Malatya 3/8 derece.

 

- Kars -3/2 derece.

 

- Diyarbakır 6/11 derece.

 

- Gaziantep 6/11 derece.