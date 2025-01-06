Sağanak kuvvetli rüzgarla birlikte gelecek: Kıyıda yağmur, yükseklerde kar bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de bugün yerel olarak etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış görülecek. Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı ilçeleri ve Ege’nin kıyı kesimindeki yağışlar kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olacak. Bölgenin yükseklerinde kar ihtimali de var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.