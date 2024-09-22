Sağanak Trabzon'da hayatı felç etti: Bir kişi can verdi.

Sürmene, Araklı ve Arsin ilçelerinde metrekareye 165 kilogram yağışın düştüğü belirtilen açıklamada; “Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde toplamda 12 mahalle heyelan, sel ve su baskınından etkilenmiş olup 3 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam edecektir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı ve Sürmene ilçelerimizde 93 iş yeri, 7 konut ve 3 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 120 dekar tarım arazisi zarar görmüş olup tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılamamıştır, zarar tespit çalışmaları devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.