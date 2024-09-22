Sağanak Trabzon'da hayatı felç etti: Bir kişi can verdi.
Trabzon'da etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Valilik, hasar tespit çalışmalarına devam ederken sağanak sonrası meydana gelen dere taşkınında kaybolan kişinin cesedi Trabzon Havalimanı açıklarında bulundu.
Kentte cuma günü etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da hayatı olumsuz etkiledi.
Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.