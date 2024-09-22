Sağanak Trabzon'da hayatı felç etti: Karadeniz'in rengi değişti, bir kişi kayıp
Trabzon'da etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Valilik, hasar tespit çalışmalarına devam ederken sağanak sonrası meydana gelen dere taşkınında kaybolan kişiyi ise başta AFAD olmak üzere bir çok ekip arıyor.
Kentte cuma günü etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da hayatı olumsuz etkiledi.
Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.