Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos ve sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı. İstanbul'da bazı yerlerde çatılar uçtu. Antalya ve İzmir'de yollar göle dönerken mahsur kalanları ekipler kurtardı.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 67 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından birçok ilde fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 2

İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR: DALGALAR 2-3 METREYE ULAŞTI

Dün öğle saatlerinde başlayan fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen fırtına, İstanbul'da etkisini gösterdi. Beşiktaş sahiline vuran dalgaların boyu 2-3 metreye ulaşırken, deniz seferleri de olumsuz etkilendi.

İDO tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkisiyle pazar günü de deniz seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 3

KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 4

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Semavi Sokak'ta bir binanın çatılarından saclar koparak sokağa düştü. Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 5

ANTALYA

Antalya'da, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte arızalanan araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Kavşağı alt geçidi yağışla birlikte suyla doldu.

Bu sırada alt geçitte Ahmet Ödemiş yönetimindeki 07 AJP 248 plakalı kapalı kasa minibüs arızalandı.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 6

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü ile araçtaki 2 kişiyi kurtardı. Araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 7

İZMİR’DE DENİZ TAŞTI, SİRENLER ÇALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan turuncu kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 8

Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde de fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi. Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 9

Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 10

Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kurye de zor anlar yaşadı. Taşkınların ardından bölgeye gelen belediye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 11

FOÇA'DA FIRTINA İSKELEYİ YIKTI

Foça’da sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz suları caddeye kadar ulaştı. Denizde taşmalar meydana geldi.

Foça Küçükdeniz sahil şeridindeki tahta iskelelerin denizdeki dalgaların sahile çarpmasının etkisi ile parçalandığı görüldü.

Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaşırken, fırtınanın gece boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 12

BURSA'DA LODOS ETKİLİ OLDU, ÇATIYI 100 METRE UÇURDU

Olay, Mahmudiye Mahallesi 1. Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde mahalle sakinleri, gürültüyle uyandı. Dışarıya çıkan vatandaşlar sokakta çatı parçaları buldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki binaların çatılarını tek tek inceledi.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 13

Çatının düştüğü sokağın arka tarafındaki Lider sokakta inceleme yapan ekipler, hasarlı binayı buldu. Yaklaşık 100 metre uçarak diğer sokağa düşen çatı parçalarını gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 14

Uçan çatı parçaları, bir binaya çarparak hasar oluşturdu. Çatısı uçan dubleks daire sahibine ise haber verildi. Uçan çatı, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 15

EDİRNE'DE YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan hava şartları, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gündüz etkili olan şiddetli lodos, akşam saatlerinde yerini yağışa bıraktı.

Gök gürültülü ve şiddetli bir şekilde yağmur nedeniyle şehir merkezindeki yollar göle döndü. Araçların zorlukla ilerlediği yollarda, bazı rögarlar taştı.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 16

Yağmur nedeniyle Şehrin ana arterlerinde su birikintisi meydana geldi. Yaklaşık 1 metreye kadar çıkan su birikintisine giren bir araç mahsur kaldı. Yarıya kadar suya gömülen araç sürücüsü ise çekici yardımıyla saplandığı sudan çıkartılarak, kenara çekildi.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 17

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Uzunköprü-Salarlı yolunu trafiğe kapatırken, çok sayıda araç da Uzunköprü'ye giriş için diğer yolları kullanmak zorunda kaldı. Yağmur nedeniyle Uzunköprü alçak bölgelerinde de su birikintilerinin meydana geldiği, bazı bölgelerden araç geçişinin zorlukla olduğu öğrenildi.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 18

Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın yol ortasına devrilmesi sonucu yaklaşık 5 saat boyunca yol trafiğe trafiğe kapatıldı. Ayrıca, rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç otobüs durağının üstüne devrildi. Şehir içi otobüs durağında kimsenin olmaması ise büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçti.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü - 19
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