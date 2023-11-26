Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos ve sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı. İstanbul'da bazı yerlerde çatılar uçtu. Antalya ve İzmir'de yollar göle dönerken mahsur kalanları ekipler kurtardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 67 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından birçok ilde fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.