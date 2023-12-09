Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp

Birçok ilde sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalıştığı esnada ikinci kez meydana gelen heyelan sonucunda 21 kişi yaralandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, "Şu anda arama-kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var." dedi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da yaptığı açıklamada heyelan bölgesinin sıkıntılı olduğunu dile getirdi. Öte yandan bazı illerde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 1

ZONGULDAK

Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.

Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 2

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 3

İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede, çalışma yürüten ekipten 21 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 4

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Ekiplerin anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları bölgedeki risk nedeniyle durduruldu.

Bölgede bulunan evler de güvenlik tedbiri alınarak tahliye edildi.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 5

BAKAN YARDIMCISI KARAOĞLU: İKİ VATANDAŞIMIZ GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Zonguldak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Karaoğlu, "Dün saat 19.53 civarlarında Zonguldak merkez ilçe, Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta bir heyelan, toprak kayması meydana geldi. Bu toprak kaymasında tek katlı ev zarar gördü. İki vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Perihan Çakar 82 yaşında, oğlu Sait Çakar 51 yaşında. İhbarı alır almaz, AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyemizin ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık ekipleri ve TTK'nın madencileri, bölgeye intikal etti ve arama-kurtarma faaliyetleri başladı." dedi.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 6

Karaoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir taraftan da yağmur da yağmaya devam ediyordu. Saat 22.10 civarlarında arama-kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlarımızın üzerine maalesef ikinci bir heyelan, toprak kayması yaşandı. Arama-kurtarma faaliyetlerine katılan 21 arkadaşımız yaralanmış ve hastanelerimize tedavi müracaat etmişlerdir. Bu 21 arkadaşımızın 15’i ayakta, tedavileri yapılarak taburcu edildiler. Şu anda 6 arkadaşımızdan 4’ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2’si Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Birisinin ayağında kırık var. Diğerlerinde doku zedelenmesi var ve tedavileri şu anda hastanelerimizde devam ediyor"

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 7

"ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI GÜN DOĞUMUNDAN SONRA BAŞLAYACAK"

Arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiğini, sabah yeniden başlanacağını belirten Bakan Yardımcısı Karaoğlu, "Şu anda arama-kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var. Ancak sabah gün doğumundan sonra yeniden arama-kurtarma faaliyetlerine başlayabileceğiz." dedi.

48 saattir Zonguldak bölgesinde aralıksız yağmurun yağdığını ve metrekareye 87 kilogram yağış düştüğünü söyleyen Karaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah sabah ilk ışıkla beraber arama-kurtarma faaliyetlerine devam edeceğiz ve bu 2 vatandaşımız Perihan Çakar ve Sait Çakar'ı o bölgeden alırız diye temenni ediyoruz. Bölgede risk altında olan 14 evimiz de tahliye edildi. Bu 14 evden vatandaşımız çıkarıldı. Vatandaşlarımıza kalma yerleri sağlanmıştı fakat vatandaşlarımız kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Biz sabah inşallah yine AFAD ekipleri, belediye ekipleri, TTK ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz ile arama faaliyetlerine devam edeceğiz"

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 8

"ÇALIŞMA İMKANI OLDUĞU ANDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilk heyelanda yıkılan tek katlı müstakil evin bulunduğu bölgede ekiplerin çalışması sırasında meydana gelen ikinci toprak kaymasında 21 kişinin yaralı kurtarıldığını söyledi.

İlk heyelanda iki kişinin (anne ve oğlu) yıkılan evin enkazı altında kaldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, "Heyelan bölgesi çok sıkıntılı olduğu için arkadaşlarımız orada yine bakıyorlar, gözetliyorlar ikinci heyelana maruz kalan var mı yok mu diye her ihtimale karşı. İlk heyelanda kalanlar dışında heyelan altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, bölgenin riskli olduğunu vurgulayarak, "Oranının emniyeti alınmadan oraya müdahale edilmez. Emniyetli bir şekilde müdahale edilecek. İkinci heyelandan sonra bütün mahalle, orada çok fazla sayıda ekibimiz vardı, onlar tahliye edildi. Şu anda orada ekiplerimiz takip ediyorlar. Çalışma imkanı olduğu anda çalışmalar devam ediyor, devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 9

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan Zonguldak'ta heyelan sonucu yaralananlar ile ilgili açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında Zonguldak Asma mahallesi Tulumbaüstü sokakta bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür. Göçük altında kalan iki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle başlanmış olup, arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 10

SAKARYA

Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı Deresi'nin taşması sonucu su baskınları meydana geldi.

Taşkın nedeniyle Darıçayırı Mahallesi merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 11

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Karasu Belediyesi ekipleri, taşkınların olduğu alanda çalışma yürütüyor.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 12

Ayrıca bölgede su seviyesi yükselen Sakarya Nehri'nin taşma riskine karşı ekipler araçlarla teyakkuz halinde bekliyor.

Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle Caferiye, Melen, Kozluk ve Bezirgan mahallelerinde yol üzerindeki menfezlerin tıkanması nedeniyle taşkınlar meydana geldi.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 13

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 14

İlçedeki Kozluk Mahallesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesi Nazımbey köyünü birbirine bağlayan güzergahta Melen Çayı'nın taşması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 15

DÜZCE

Düzce'de sağanak, Gölyaka bağlantı yolunun Kalıcı Konutlar mevkisinde istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 16

Çökme nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Çökmenin yaşandığı bölgede, toprak kayması ve yeni bir çökme ihtimaline karşı önlem alındı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 17

YALOVA

Kocadere köyüne ismini veren dere, aşırı yağışlarla birlikte taştı. Köyün Yalı Mahallesi’nde sokaklar sular altına kalırken, birçok evde de su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 18

Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, bölgede su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 19

Öte yandan, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaşanan su baskınları sebebiyle AFAD ekibi ve Esenköy itfaiyesi, mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 20

ELAZIĞ

Elazığ kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp - 21

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentte sağanak yağmur, iki gündür ara ara etkisini artırıyor.

Dün akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

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