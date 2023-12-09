Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki kişi kayıp
Birçok ilde sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalıştığı esnada ikinci kez meydana gelen heyelan sonucunda 21 kişi yaralandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, "Şu anda arama-kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var." dedi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da yaptığı açıklamada heyelan bölgesinin sıkıntılı olduğunu dile getirdi. Öte yandan bazı illerde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
ZONGULDAK
Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.
Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.