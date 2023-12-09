Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor
Birçok ilde sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı .Bazı yerlerde istinat duvarı çökerken, bazı yerleşim yerlerinde ise heyelan ve su baskınları yaşandı. Mahsur kalan bir vatandaş ise ekipler tarafından kurtarıldı.
ZONGULDAK
Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.
Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.