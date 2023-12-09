Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor

Birçok ilde sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı .Bazı yerlerde istinat duvarı çökerken, bazı yerleşim yerlerinde ise heyelan ve su baskınları yaşandı. Mahsur kalan bir vatandaş ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 1

ZONGULDAK

Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.

Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 2

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 3

İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede, çalışma yürüten ekipten 21 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 4

Ekiplerin anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan evler güvenlik tedbiri alınarak tahliye ediliyor.

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 5

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan Zonguldak'ta heyelan sonucu yaralananlar ile ilgili açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında Zonguldak Asma mahallesi Tulumbaüstü sokakta bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür. Göçük altında kalan iki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle başlanmış olup, arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 6

SAKARYA

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu su baskınları yaşandı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 7

Kovukpelit Mahallesi'ne giden yolda heyelan meydana geldi. Tedbir amaçlı yol ulaşıma kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 8

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Kocaali Belediyesi ekipleri, su baskını ve taşkın yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle de balıkçılar, denize açılamadı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 9

DÜZCE

Düzce'de sağanak, Gölyaka bağlantı yolunun Kalıcı Konutlar mevkisinde istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 10

Çökme nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Çökmenin yaşandığı bölgede, toprak kayması ve yeni bir çökme ihtimaline karşı önlem alındı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 11

YALOVA

Kocadere köyüne ismini veren dere, aşırı yağışlarla birlikte taştı. Köyün Yalı Mahallesi’nde sokaklar sular altına kalırken, birçok evde de su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 12

Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, bölgede su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 13

Öte yandan, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaşanan su baskınları sebebiyle AFAD ekibi ve Esenköy itfaiyesi, mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 14

ELAZIĞ

Elazığ kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 15

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentte sağanak yağmur, iki gündür ara ara etkisini artırıyor.

Dün akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 16
Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor - 17
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