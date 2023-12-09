Sağanak yağış birçok ilde olumsuzluk yarattı: Zonguldak'ta iki kişi aranıyor

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan Zonguldak'ta heyelan sonucu yaralananlar ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında Zonguldak Asma mahallesi Tulumbaüstü sokakta bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür. Göçük altında kalan iki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle başlanmış olup, arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır."