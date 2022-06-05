Sağanak yağış can aldı: Birçok ilde hayat felç oldu

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 05.06.2022 - 00:40 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 02:56
Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 4 katlı bir apartmanın zemin katını su basması sonucu 55 yaşındaki bedensel engelli Vesile Doğtaş hayatını kaybetti, annesi Fatma Doğtaş ise hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavisi yapılan anne Doğtaş, taburcu edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı da itfaiye ekiplerinden konuyla ilgili bilgi aldı.
Öte yandan, Tefenni-Burdur karayolu selden dolayı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri araç giriş- çıkışına izin vermedi.
Belediye ekipleri de kapanan yolu açmak için kepçelerle çalışma başlatırken, 1,5 saat içerisinde yol trafiğe açıldı.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, kriz merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arslantaş, "Metrekareye 25 kilogram yağış düştü. Bir vatandaşımız hayatını kaybederken, 3 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Burdur merkezde 30 hane ve Çendik mevkinde bir düğün salonu su baskınından dolayı etkilendi. Baskından etkilenen vatandaşlarımız için yer temininde bulunduk. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. 25 iş makinesi ve 77 personel olarak çalışmalarımız sürüyor. Meteoralojiye göre yağışlar yarın da devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.
Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca kent genelinde yağış sonrası etkisini gösteren dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü.
Dolu yağışı, ilçede ekili olan tarım arazilerine de zarar verdi. Ayrıca, Çevre Yolu'ndan Bala istikametine araçlarıyla ilerleyen sürücüler de zor anlar yaşadı. Sürücüler, yol üzerindeki köprü altlarında durup dolu yağışının dinmesini bekledi.
Kırıkkale'de etkili olan sağanak günyük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapatılan Millet Bulvarı’nda çok sayıda araç mahsur kaldı.
Vatandaşlar su birikintilerinde mahsur kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Ayrıca, bulvarda bulunan yaya alt geçidini de su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.
Aydın'ın Nazilli ve Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçları kökünden söküp devirirken, evlerin de çatıları uçtu. Birçok ağacın ise kırılan dalları yola savruldu. Rüzgar evlerin çatılarında bulunan sac kaplamaları da yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu.
Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar nedeniyle trafikte kısa süreli aksamlar oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ağaçları keserek temizleme çalışması yaptı. Ağaç dallarının üzerine düştüğü 3 otomobilde de hasar oluştuğu belirtildi.