Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı

Ordu’da etkili olan sel sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı. Tokat'ta da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı - 1

Ordu'da etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Bu nedenle Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı, trafik farklı noktalardan sağlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı - 2

KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUKLARI SEL SULARINA DAYANAMADI

Sağanak nedeniyle Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı - 3

Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı. Ekipler, derelerde biriken molozları iş makinesi yardımıyla temizledi. Ordu Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi ekipleri sokak ve caddelerde temizlik çalışması başlattı.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı - 4

Sokak ve caddelerde de su birikintileri yaşanırken vatandaşlar aniden etkili olan sağanak ile birlikte hayatın olumsuz etkilendiğini söyledi.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı - 5

ORDU İÇİN METEOROLOJİK UYARI YAPILMIŞTI

Öte yandan Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, "Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağış sonrası meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı - 6

TOKAT'TA SAĞANAK SONRASI DÜKKANLARI SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok noktasında etkisini gösterirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı - 7

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tokat oto sanayisinde yaklaşık 10 dükkanı su bastı. Dükkanlarını basan suyu temizlemek isteyen esnaf seferber olurken bazı işletmelerde su baskını maddi hasara neden oldu.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı - 8

AKÇAKOCA'DA DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada "Düzce’de rüzgarın Pazar (9 Temmuz 2023) günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etsini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Akçakoca Kaymakamlığı da "9 Temmuz 2023 Pazar günü denizlerimizde fırtına beklendiğinden tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" uyarısı yaptı.

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