Sağanak yağış hayatı felç etti: Denize giriş yasaklandı
Ordu’da etkili olan sel sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı. Tokat'ta da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.
Ordu'da etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Bu nedenle Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı, trafik farklı noktalardan sağlandı.