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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Anadolu Ajansı, İHA, DHA

Meteoroloji'den yapılan açıklama doğrultusunda beklenen sağanak yağış yurdun batı kesimleri ile iç kesimlerinde kendini göstermeye başladı.

  • 1

    İSTANBUL/BEYOĞLU

    İSTANBUL/BEYOĞLU
    İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur, Beyoğlu’da yolları göle çevirdi.
  • 2

    İSTANBUL/KARTAL

    İSTANBUL/KARTAL

    İstanbul Kartal'da beklenen yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

    Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisiyle yola devrilen ağacı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

  • 3

    İSTANBUL/MALTEPE

    İSTANBUL/MALTEPE
    İstanbul Maltepe'de şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan çatı oto galerideki arabaların üzerine düştü.
  • 4

    İZMİR

    İZMİR
    İzmir merkez olmak üzere hemen hemen bütün ilçelerde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.
  • 5

    AYVALIK

    AYVALIK
    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu 45 dakika süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
  • 6

    TEKİRDAĞ

    TEKİRDAĞ
    Tekirdağ’da akşam saatlerin etkili olan şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.
  • 7

    TEKİRDAĞ

    TEKİRDAĞ
    Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul’dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu.
  • 8

    EDİRNE

    EDİRNE
    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.
  • 9

    MUĞLA

    MUĞLA

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Sabaha karşı 05.00 sıralarında kuvvetlenen ve 1 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.

  • 10

    MANİSA

    MANİSA
    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
  • 11

    ÇANAKKALE

    ÇANAKKALE

    Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


    Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

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