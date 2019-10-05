Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Anadolu Ajansı, İHA, DHA
Meteoroloji'den yapılan açıklama doğrultusunda beklenen sağanak yağış yurdun batı kesimleri ile iç kesimlerinde kendini göstermeye başladı.
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İSTANBUL/BEYOĞLUİstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur, Beyoğlu’da yolları göle çevirdi.
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İSTANBUL/KARTAL
İstanbul Kartal'da beklenen yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı.
Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisiyle yola devrilen ağacı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
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İSTANBUL/MALTEPEİstanbul Maltepe'de şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan çatı oto galerideki arabaların üzerine düştü.
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İZMİRİzmir merkez olmak üzere hemen hemen bütün ilçelerde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.
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AYVALIKBalıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu 45 dakika süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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TEKİRDAĞTekirdağ’da akşam saatlerin etkili olan şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.
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TEKİRDAĞŞiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul’dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu.
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EDİRNEEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.
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MUĞLA
Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sabaha karşı 05.00 sıralarında kuvvetlenen ve 1 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.
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MANİSAManisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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ÇANAKKALE
Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.