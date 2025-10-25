Sağanak yağış sonrası daireleri su bastı: "Çocuklarımız pisliğin içinde kaldı"

"SUYU TEK TEK KOVALARA DOLDURUP DIŞARIYA DÖKTÜM"

Geçen senede aynı şekilde su baskını olduğunu söyleyen Baran, “Geçen sene bastı, aynı şekilde. Ben kime başvurayım? Muhtara gidemiyorum, belediyeye başvuramıyorum, İSKİ’ye gidemiyorum. Bu yapılacak bir şey ise bir an önce yapılsın. Yapılmayacak bir şey ise kilidimizi vuralım çekelim gidelim. Ne yapılacaksa bir an önce çözüm bulsunlar buna. Burası Fatih Kocamustafapaşa Kemancı Siteleri alt yapı diye bir şey kalmadı. Sadece benim dairem değil, 6-7 tane daha daireye su bastı. Rögarlar çökük, künkler kırık. Belediyeye yalvarıyorum yakarıyorum. Dün akşamdan beri 40 kere aradık. Ben o suyu tek tek kovalara doldurup dışarıya döktüm. Yazık değil mi abi bana, yazık değil mi çocuklarıma? Bir insanın hayatı bu kadar mı ucuz yani. ö ifadelerini kullandı.