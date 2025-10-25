Sağanak yağış sonrası daireleri su bastı: "Çocuklarımız pisliğin içinde kaldı"
Fatih'te etkili olan sağanak sonrası rögardan taşan su zemin katta bulunan daireleri bastı. Evini su basan Bedrettin Baran "Çocuklarımız pisliğin içinde kaldı. 6 yaşında özel çocuğum var benim. Bilmiyoruz kime başvuracağız nereye gideceğiz. Sadece benim dairem değil, 6-7 tane daha daireye su bastı. Rögarlar çökük, künkler kırık. Ben o suyu tek tek kovalara doldurup dışarıya döktüm. Yazık değil mi bana, yazık değil mi çocuklarıma" dedi.
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kocamustapaşa Mahallesi Yeni Kemancı Siteleri Sokak’ta su baskınlarına neden oldu.