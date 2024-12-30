Sağanak yağış uyarısı: Bu günlere dikkat!
Türkiye günlerdir yağışlı havanın etkisi altındaydı. Yağışların bugünden itibaren etkisini kaybetmesi hafta sonu ise yeniden yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çelik, bugün itibarıyla yağışların etkisini kaybettiğini, sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Mersin ve Karaman çevrelerinde kısa süreli bir yağışın görülebileceğini söyledi.