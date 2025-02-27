Sağanak yağış uyarısı: Bu günlere dikkat!
Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bugün ve yarın, batı bölgelerde etkili olması beklenen sağanak yağışların hafta başında ülke genelinde görüleceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde ve güneşli bir havanın etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
İstanbul’da uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışı yerini sıcak havaya bıraktı. Hava sıcaklıkları 8-10 derece arttı. Güneşli havanın etkili olduğu Batı bölgelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kuvveetli sağanak yağışlar görülecek.
Batı bölgelerinde, bugün ve cuma günü sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonu ise sağanak yağışların ara vereceği güneşli bir havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Hafta başında ise sağanak yağışlar yeniden ülke genelinde etkili olacak.