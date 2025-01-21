Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün Ege ve Akdeniz'de, çarşamba günü de Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Yağışların pazar gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre sağanak yağışlar batı bölgelerde başlayarak ülke genelinde etkili olacak. Bugün Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlar etkili olması beklenirken çarşamba günü Marmara ve İç Anadolu bölgesinde etkili olacak.