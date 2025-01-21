Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün Ege ve Akdeniz'de, çarşamba günü de Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Yağışların pazar gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 1

Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre sağanak yağışlar batı bölgelerde başlayarak ülke genelinde etkili olacak. Bugün Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlar etkili olması beklenirken çarşamba günü Marmara ve İç Anadolu bölgesinde etkili olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 2

Sağanak yağışların 4 gün etkilil olması beklenirken pazar gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 3

BÜYÜŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Salı günü İstanbul'da hava bulutlu, sıcaklık 13 derece. Ankara güneşli 10, Bursa bulutlu 13 derece. İzmir'de yağmur başlıyor, çarşamba daha kuvvetli yağacak. Antalya'da da öğleden sonra yer yer görülecek yağış, gece şiddetlenecek. İzmir 16, Antalya 18 derece.

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatı, İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 5

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 6

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da salı günü hava bulutlanmaya başlıyor. Gece Edirne ve Çanakkale'de, çarşamba bölge genelinde yağmur geçişi olacak. Edirne 11, Kocaeli ve Çanakkakle 13 derece.

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 7

İç Anadolu'da hava güneşli ancak sabah yine pus ve don oluşacak. Sivas gece -5 dereceye iniyor. Çarşamba ve Perşembe bölgede yağış var. Sıcaklık en fazla 8-10 dereceye çıkıyor.

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 8

Ege'de salı Dikili, Aydın, Marmaris hattında başlayacak yağmur, çarşamba bölge genelinde daha kuvvetli olarak devam edecek. Denizli 14, Muğla 13, Manisa 14, Kütahya 10, Bodrum yağmurlu 15 derece.

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 9

Akdeniz salı günü güneşli, çarşamba öğleden sonra Mersin'e, geç saatlerde Adana tarafına sağanak yağmur gelecek. Adana 18, Hatay 16, Mersin 19 derece. Isparta ve Burdur'da ise yağış salı akşamı başlayacak.

Sağanak yağışlar geri dönüyor! 4 gün sürecek, bu bölgelere dikkat! - 10

Karadeniz güneşli, Bolu ve Samsun 13, Zonguldak 14, Trabzon 10 derece. Çarşamba Bolu, Kastamonu, Çorum hattında, gece Zonguldak'ta yağış var.

Doğu ve Güneydoğu güneşli ancak sabah bazı noktalarda yoğun sis oluşuyor. Erzurum -4, Malatya 7, Gaziantep 13, Diyarbakır 11 derece. Perşembe yağış bu bölgeye de ulaşacak.

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