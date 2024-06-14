Sağanak yağmur geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?)
Yarın sıcaklık kuzey kesimlerde 8 derece birden düşecek, Güney kesimlerde ise bayram süresince hava çok sıcak olmaya devam edecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre, Marmara, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış var. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Yarın sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 8 derece birden düşecek. Güney kesimlerde ise bayram boyunca hava çok sıcak olmaya devam edecek.