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Sağanak yağmur İstanbulluları hazırlıksız yakaladı

Anadolu Ajansı, DHA

İstanbul'de etki gösteren sağanak yağmur, Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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    Kentin çeşitli yerlerinde yağmaya başlayan ve belli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, Ramazan Bayramı tatilini İstanbu'da geçiren İstanbulluları hazırlıksız yakaladı.

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    Şemsiye ve yağmurluğu olmayan insanlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile bina köşelerine saklanarak yağmurun bitmesini bekledi.

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    Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

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    Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı. 

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    İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı.
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    Bayram dönüşü nedeniyle trifiği yoğunlaştırdığı da gözlenen sağanak yağmur, etkisini sürdürüyor.

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