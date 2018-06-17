Sağanak yağmur İstanbulluları hazırlıksız yakaladı
Anadolu Ajansı, DHA
İstanbul'de etki gösteren sağanak yağmur, Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Kentin çeşitli yerlerinde yağmaya başlayan ve belli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, Ramazan Bayramı tatilini İstanbu'da geçiren İstanbulluları hazırlıksız yakaladı.
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Şemsiye ve yağmurluğu olmayan insanlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile bina köşelerine saklanarak yağmurun bitmesini bekledi.
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Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.
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Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı.
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5İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı.
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Bayram dönüşü nedeniyle trifiği yoğunlaştırdığı da gözlenen sağanak yağmur, etkisini sürdürüyor.
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