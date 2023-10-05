Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek!

Önümüzdeki hafta sağanak yağışlar ve soğuk hava dalgası kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde etkili olacak. İstanbul'da pazartesi günü hava sıcaklıkları 5-6 derecelik ani düşüşle 18 dereceleri göreceği tahmin ediliyor.İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek! - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan yağmurlu hava yerini güneşli havaya bırakmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek! - 2

Yağmurlu hava önümüzdeki hafta kuzey bölgelerden başlayarak yurt genelinde yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 5-6 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek! - 3

İSTANBUL HAVA SICAKLIĞI 18 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da 24-25 derecelerde olan hava sıcaklığı ani düşüşle önümüzdeki hafta 18 dereceleri görecek.

Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek! - 4

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

Hava sıcaklığının da Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek! - 5

5 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek! - 6

6 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek! - 7

7 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek! - 8

8 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek! - 9

9 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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