Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor: İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 18 dereceye düşecek!
Önümüzdeki hafta sağanak yağışlar ve soğuk hava dalgası kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde etkili olacak. İstanbul'da pazartesi günü hava sıcaklıkları 5-6 derecelik ani düşüşle 18 dereceleri göreceği tahmin ediliyor.İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan yağmurlu hava yerini güneşli havaya bırakmıştı.