Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat!
Erzurum'da etkili olan ve kent merkezinde olumsuzluklara yol açan sağanağın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtildi. Karbon salınımı küresel iklim değişikliği ile mücadelede büyük rol oynarken uzmanlar, Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'nın çok önemli bir karbon yutak alanı olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.
Erzurum'da temmuz ayının ilk günlerinde sağanak etkili olurken metrekareye 3 günde (1,2 ve 3 Temmuz tarihlerinde) 60 kilogram yağış düştü.