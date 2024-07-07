Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat!

"230 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele en önemli silahlardan birisinin karbon salınımlarının azaltılması olduğunu kaydeden Çomaklı, şunları söyledi:

"Karbon salınımlarını azaltmada dünyadaki yaklaşık karbonun yüzde 40'ını tutan sulak alanlar, önemli bir noktada. Bizim Erzurum olarak önemli bir avantajımız var; Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı. Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, çok önemli bir karbon yutak alanı olarak değerlendirilebilir. Gün geçtikçe de bunun önemi artacak. Bunun yanı sıra büyük bir biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındırıyor. Tabii ki burada flora ve fauna ilk aklımıza geliyor. 230 kuş türüne ev sahipliği yapıyor."