Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat!

Erzurum'da etkili olan ve kent merkezinde olumsuzluklara yol açan sağanağın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtildi. Karbon salınımı küresel iklim değişikliği ile mücadelede büyük rol oynarken uzmanlar, Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'nın çok önemli bir karbon yutak alanı olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat! - 1

Erzurum'da temmuz ayının ilk günlerinde sağanak etkili olurken metrekareye 3 günde (1,2 ve 3 Temmuz tarihlerinde) 60 kilogram yağış düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat! - 2

Kent merkezinde olumsuzluklara yol açan yağışların küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çomaklı, "Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklileri ülkemizi olduğu gibi ilimizi ve bölgemizi de olumsuz etkiliyor. Özellikle Erzurum'da yaşanan yağışların ciddi sorunlara sebep olduğunu görmekteyiz. Bu da doğanın bizi uyardığı anlamına geliyor." dedi.

Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat! - 3

Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden birinin yıl içerisinde olan yağışların düzensiz dağılımı olduğunu söyleyen Çomakli, "Yıllık ortalama yağış miktarı değişmiyor ama yağışların düştüğü zaman aralıkları değişiyor. Biz de bu şekilde küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hissediyoruz. Eğer önlem almazsak, bunu gün geçtikçe de artan seviyede göreceğiz." diye konuştu.

Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat! - 4

"230 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele en önemli silahlardan birisinin karbon salınımlarının azaltılması olduğunu kaydeden Çomaklı, şunları söyledi:

"Karbon salınımlarını azaltmada dünyadaki yaklaşık karbonun yüzde 40'ını tutan sulak alanlar, önemli bir noktada. Bizim Erzurum olarak önemli bir avantajımız var; Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı. Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, çok önemli bir karbon yutak alanı olarak değerlendirilebilir. Gün geçtikçe de bunun önemi artacak. Bunun yanı sıra büyük bir biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındırıyor. Tabii ki burada flora ve fauna ilk aklımıza geliyor. 230 kuş türüne ev sahipliği yapıyor."

Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat! - 5

Aynı zamanda burada 25 endemik türünün de bulunduğunu ifade eden Çomaklı, "Bu da demek ki Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'nın bir şekilde rehabilite edilmesi, alanın genişletilmesi, üzerindeki baskıların azaltılması Erzurum için küresel iklim değişikliğiyle mücadelede büyük önem arz etmekte. Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'nı 'iklim eylem planı' içerisinde de görüyoruz. İklim eylem planı hazırlanırken Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na da atıfta bulunulmuş. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele topyekun bir mücadeleyi kapsıyor. Bunun için elimizdeki bütün silah ve imkanları kullanmak gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat! - 6

"Erzurum için önemli olan şu aşamada sulak alanın üzerindeki baskıların azaltılması, arazi tahribatının o alanlarda önüne geçilmesi, buranın Erzurum için bir rekreasyon alanı olarak kullanılması; turizm açısından, biyolojik çeşitlilik açısından önemli olacaktır." diyen Çomaklı, "Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede, Erzurum açısından büyük bir katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat! - 7

8 BİN 632 HEKTAR BÜYÜKLÜĞÜNDE

Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, Yakutiye ilçesinde bulunuyor.

Sağanakların nedeni belli oldu: Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na dikkat! - 8

18 Mayıs 2018'de mahalli öneme haiz sulak alan olarak ilan edilen bölge, 8 bin 632 hektar büyüklüğünde. 230 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, 25'ten fazla endemik bitki türü de yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER