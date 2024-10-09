Sağlığı tehdit ediyor: 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Değerinin altında ucuz yağların sahte zeytinyağı olabileceğine vurgu yapan Kıvrak, “Fiyatına bakarak asla zeytinyağı alınmamalı. Fiyat her zaman için aldatıcıdır. Ucuz zeytinyağlarında mutlaka sahte veya taklit tağşiş ürünlerinin olma ihtimali çok yüksek. Markaların taklit tağşiş listesine bakıldığında Ayvalık, Cunda, Edremit veya böyle zeytinin popüler olduğu ilçelerin veya beldelerin isimleri daha fazla ön plana çıkarmışlar. Bunları da hem ticaret odasından hem de ilçe tarımından marka bilgilerini sorgulayarak mutlaka alımlarını yapmalılar. Bu noktada coğrafi işaretli ürünler alınırsa üretici ve tüketici arasında bağ çok daha kısa ve hızlı olur. Coğrafi işaretli ürünler çift denetime tabidir. Hem coğrafi işareti alan firma denetleniyor; hem de ilçe tarım firmaları denetleniyor. Bu yüzden de coğrafi işaretli ürün alırsanız çok daha iyi olur” dedi.