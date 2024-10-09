Sağlığı tehdit ediyor: 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 bin 400 litre sahte zeytinyağının ele geçirildiği operasyonda, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube ve Edremit İlçe Jandarma ekiplerinin, gerçekleştirdikleri teknik takip üzerine, çeşitli ucuz bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katılarak elde edilen karışımı zeytinyağı adı altında piyasaya sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenledi.