Sağlık ararken canından oldular: Daha önce de ölen olduğu iddiası

Çankırı'da şifalı olduğu iddia edilen suya giren çift, çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından suyun çıktığı alan toprakla kapatılırken, vatandaşlar aynı su nedeniyle daha önce de ölenlerin olduğunu iddia etti.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çifti, hemoroit gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ve halk arasında "hışıldak" olarak adlandırılan kaynak suyuna girdi.

Suyun içinde bir süre oturan çiftçin hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Derebayındır köyünde toprağa verildi.

"OKSİJEN SEVİYESİ YETERSİZ"

AFAD tarafından yapılan incelemelerde ise suyun çıktığı alandaki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu belirlendi.

Yaşanan olayın sudaki kükürt seviyesinin fazla olmasından kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE 8-10 KİŞİ ÖLMÜŞ İDDİASI

Daha önce aynı su sebebiyle ölümlerin gerçekleştiğini iddia eden vatandaşlardan Süleyman Demirbağ, şunları söyledi:

"Kendim Ortalıyım. Şu anda bulunduğumuz yer Derebayındır köyü. Burada halk arasında 'hışıldak' olarak bilinen şifalı bir su vardı. Maalesef iki kişiyi su yüzünden kaybettik.

Bu bölgede kükürtlü bir su çıkıyordu, çeşitli hastalıklara ve çocuğu olmayanlara iyi geliyordu. Bu suyun da çok ziyaretçisi oluyordu.

Ben bilmiyorum ama söylenilenlere göre burada daha önceden de 8-10 kişi ölmüş. Burası yaşanan olaydan sonra kullanıma ve ziyarete kapatıldı.

Burasının kapatılması iyi oldu, vatandaşlar sağlık ararken canından oluyordu."

