Sağlık ararken canından oldular: Daha önce de ölen olduğu iddiası
Çankırı'da şifalı olduğu iddia edilen suya giren çift, çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından suyun çıktığı alan toprakla kapatılırken, vatandaşlar aynı su nedeniyle daha önce de ölenlerin olduğunu iddia etti.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çifti, hemoroit gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ve halk arasında "hışıldak" olarak adlandırılan kaynak suyuna girdi.