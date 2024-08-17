Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir? Kemal Memişoğlu'nun hayatı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun uzmanlık alanı genel cerrahidir. 2016 yılından bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Memişoğlu'nun çok sayıda bilimsel yayını mevcut. Kemal Memişoğlu, yakın zaman önce ise Sağlık Bakanı olarak atandı. Peki, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir?
İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Fahrettin Koca’nın yerine Sağlık Bakanı olarak atanmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun kim olduğu, mesleki kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Uzun bir süredir İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev alan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık camiasının yakından tanıdığı bir isim. İşte, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun biyografisi...