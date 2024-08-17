Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir? Kemal Memişoğlu'nun hayatı

İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Fahrettin Koca’nın yerine Sağlık Bakanı olarak atanmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun kim olduğu, mesleki kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Uzun bir süredir İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev alan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık camiasının yakından tanıdığı bir isim. İşte, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun biyografisi...