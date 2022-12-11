Sağlık Bakanı'ndan Sağlık Bakanlığına personel atamalarıyla ilgili açıklama: Sağlık Bakanlığı (KPSS-2022/11) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK PERSONELİ ATAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Koca, personel ve işçi alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Alımını ilan ettiğimiz 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını da ilk atamanın hemen ardından yapacağız. Bu personelin 32 bini polikliniklerde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak." ifadelerini kullandı.