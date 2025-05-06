Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası takvimi: DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 122. Dönem DHY Kura tercihleri, 2 Mayıs 2025 ile 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında "ekip.saglik.gov.tr" üzerinden yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası ne zaman gerçekleşecek?

Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası takvimi: DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında münhal kadroları ve kura takvimini paylaştı. Bakanlık, DHY Kurası çerçevesinde gerçekleştirilecek hekim atamalarıyla ilgili önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere 2 bin 239 hekim ataması belirtilen tarihte gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası takvimi: DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

DHY ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Tercih başvuruları 06.05.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası 8 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası takvimi: DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

BAKAN MEMİŞOĞLU AÇIKLADI

Kura sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası takvimi: DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır.

Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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