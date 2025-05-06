Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası takvimi: DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 122. Dönem DHY Kura tercihleri, 2 Mayıs 2025 ile 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında "ekip.saglik.gov.tr" üzerinden yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası ne zaman gerçekleşecek?
Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında münhal kadroları ve kura takvimini paylaştı. Bakanlık, DHY Kurası çerçevesinde gerçekleştirilecek hekim atamalarıyla ilgili önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere 2 bin 239 hekim ataması belirtilen tarihte gerçekleştirilecek.