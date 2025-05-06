Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası takvimi: DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır.



Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.