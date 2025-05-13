Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı tercih (atama) sonuçlarının ne zaman açıklancağına ilişkin tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. On binlerce kişinin ÖSYM üzerinden yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yaptığı tercihleri ardından, şartlara uygun olan adaylar kılavuzdaki kadrolara atanacak. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında toplam 37 bin personel alımının ilki olan 15.342 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlanacak. İkinci aşamada yapılacak 18 bin personel alımı ise Eylül ayında yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?