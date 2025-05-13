Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 15.342 personel alımı atama sonuçlarında son durum, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından bekleniyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, destek personeli gibi birçok kadroya tercih sonuçlarına göre toplamda 15.342 personel atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı - 1

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı tercih (atama) sonuçlarının ne zaman açıklancağına ilişkin tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. On binlerce kişinin ÖSYM üzerinden yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yaptığı tercihleri ardından, şartlara uygun olan adaylar kılavuzdaki kadrolara atanacak. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında toplam 37 bin personel alımının ilki olan 15.342 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlanacak. İkinci aşamada yapılacak 18 bin personel alımı ise Eylül ayında yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 ATAMA (TERCİH) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih işlemleri 8 Mayıs'ta sona erdi ve atama sonuçları için değerlendirme işlemleri başladı. Açılan kadrolarda başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar ise belirlenen kadrolara atanacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Tercih sonuçların en geç Mayıs ayı sonunda erişime açılması bekleniyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı - 3

ADAYLAR ATANDIKLARI KURUMA BAŞVURACAK

Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı - 5

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı - 6

18 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ikinci ilan eylül ayında yayımlanacak.

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