Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 15.342 personel alımı atama sonuçlarında son durum, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından bekleniyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, destek personeli gibi birçok kadroya tercih sonuçlarına göre toplamda 15.342 personel atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı tercih (atama) sonuçlarının ne zaman açıklancağına ilişkin tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. On binlerce kişinin ÖSYM üzerinden yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yaptığı tercihleri ardından, şartlara uygun olan adaylar kılavuzdaki kadrolara atanacak. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında toplam 37 bin personel alımının ilki olan 15.342 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlanacak. İkinci aşamada yapılacak 18 bin personel alımı ise Eylül ayında yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?