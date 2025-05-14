Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (atama) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 2025-KPSS/4 tercih sonuçları tarihi
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15.342 personel alımı için tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Toplamda 37 bin personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı ilk aşamada 15.342 personel alımı için süreci başlattı. İlk ve acil yardım için sağlık teknikeri, teknisyen, büro personeli, diyetisyen ve hemşire gibi birçok kadroya alım yapılacak. 2025-KPSS/4 tercih sonuçları için ise gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (atama) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı tercih (atama) sonuçlarının ne zaman açıklancağına ilişkin tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. On binlerce kişinin ÖSYM üzerinden yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yaptığı tercihleri ardından, şartlara uygun olan adaylar kılavuzdaki kadrolara atanacak. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında toplam 37 bin personel alımının ilki olan 15.342 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlanacak. İkinci aşamada yapılacak 18 bin personel alımı ise Eylül ayında yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı 2025 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?