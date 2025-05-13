Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranında

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılında hem işçi alımı hem de sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Gerekli belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen adayların atamaları gerçekleştirilemeyecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2025/4 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, sonuçlara ilişkin detaylar…