Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranında

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak personel alımı için KPSS tercih sonuçları duyurusu bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. Sağlık Bakanlığı 2025 yılında biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık teknikeri, teknisyen ve diğer birçok kadroya alım gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri 8 Mayıs’ta sona ererken adaylar sonuçlara odaklandı. Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımında yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 2025/4 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranında - 1

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılında hem işçi alımı hem de sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan başvuru şartlarını sağlamayan adayların  başvuruları dikkate alınmayacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Gerekli belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen adayların atamaları gerçekleştirilemeyecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2025/4 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, sonuçlara ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranında - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 YERLEŞTİRME (TERCİH) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru işlemleri 8 Mayıs tarihinde sona erdi ve değerlendirme işlemleri başladı. Açılan kadrolarda başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak. 

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranında - 3

Tercih sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların en geç Mayıs ayı  sonunda erişime açılması bekleniyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranında - 4

ADAYLARDAN BELGE TALEP EDİLECEK

Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranında - 5

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranında - 6

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranında - 7

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

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