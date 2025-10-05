Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı (KPSS 2025/5) personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.



İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;



AVUKAT 50



BİYOLOG 15



BÜRO PERSONELİ 290



ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102



DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45



DİYETİSYEN 116



EBE 805



FİZYOTERAPİST 133



GERONTOLOG 8



HEMŞİRE 6.445



İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18



KLİNİK PSİKOLOG 60



SOSYAL ÇALIŞMACI 76



ODYOLOG 17



PERFÜZYONİST 27



PSİKOLOG 63



SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12



MİMAR 40



DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14



MÜHENDİS 122