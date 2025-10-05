Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları 2025: Sağlık Bakanlığı (KPSS 2025/5) personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarında son durum, bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatlarında görev alacak 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı ilanının yayımlanmasıyla birlikte, tercih işlemleri KPSS 2025/5 kapsamında 29 Eylül'de alınmaya başladı. 6 Ekim'de sona erecek tercih işlemlerinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
