Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025: İkinci işçi ve personel alımı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan ikinci personel ve işçi alımı için tarih araştırmaları başladı. 2025 yılında Sağlık Bakanlığına toplamda 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından 19 bin personel ve işçi alımı için süreç tamamlandı. Sağlık Bakanlığı ilk olarak 15 bin 342 personel alımını tamamlamasının ardından 3 bin 658 işçi alımı için kura çekimini de tamamladı. Şimdi tüm gözler kalan 18 bin personel ve işçi alımı sürecine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte ikinci personel alımı için tarihi açıklamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ve işçi alımı ne zaman yapılacak?
2025 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda müjdelediği 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımı tamamlandı. Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı ve 3 bin 658 işçi alımıyla birlikte kadrosunu güçlendirdi. Şimdi gözler ikinci personel ve işçi alımının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel ve işçi alımı ne zaman yapılacak?