Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025: İkinci işçi ve personel alımı ne zaman yapılacak?

GÖZLER ALIM YAPILACAK KADROLARDA

19 bin personel alımında en fazla kadro hemşire, ebe ve sağlık teknikeri kadrosuna ayrılmıştı. İkinci etapta yapılacak 18 bin kadro ayrılacak. İlk alımlarda olduğu gibi ikinci alımlarda da en fazla alımın hemşire kadrosuna yapılması ön görülüyor. İlk atamalrda branş dağılımı şu şekildeydi;



BİYOLOG 10



BÜRO PERSONELİ 215



ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75



DESTEK PERSONELİ 15



DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44



DİYETİSYEN 74



EBE 1280



FİZYOTERAPİST 121



GERONTOLOG 6



HEMŞİRE 7.597



İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27



ODYOLOG 17



PERFÜZYONİST 25



PSİKOLOG 30