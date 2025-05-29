Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025: İkinci işçi ve personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan ikinci personel ve işçi alımı için tarih araştırmaları başladı. 2025 yılında Sağlık Bakanlığına toplamda 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından 19 bin personel ve işçi alımı için süreç tamamlandı. Sağlık Bakanlığı ilk olarak 15 bin 342 personel alımını tamamlamasının ardından 3 bin 658 işçi alımı için kura çekimini de tamamladı. Şimdi tüm gözler kalan 18 bin personel ve işçi alımı sürecine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte ikinci personel alımı için tarihi açıklamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ve işçi alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025: İkinci işçi ve personel alımı ne zaman yapılacak? - 1

2025 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda müjdelediği 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımı tamamlandı. Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı ve 3 bin 658 işçi alımıyla birlikte kadrosunu güçlendirdi. Şimdi gözler ikinci personel ve işçi alımının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel ve işçi alımı ne zaman yapılacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025: İkinci işçi ve personel alımı ne zaman yapılacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılan 15 bin 342 personel alımı süreci KPSS 2025/4 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tamamlandı. İşçi alımında ise kura çekimi 27 Mayıs'ta gerçekleşti ve böylelikle bakanlık bünyesine 3 bin 658 işçi alımı yapıldı.

Gözler ikinci alım için başvuru takvimine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ikinci personel alımlarının Eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025: İkinci işçi ve personel alımı ne zaman yapılacak? - 3

GÖZLER KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZUNDA

Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025: İkinci işçi ve personel alımı ne zaman yapılacak? - 4

GÖZLER ALIM YAPILACAK KADROLARDA

19 bin personel alımında en fazla kadro hemşire, ebe ve sağlık teknikeri kadrosuna ayrılmıştı. İkinci etapta yapılacak 18 bin kadro ayrılacak. İlk alımlarda olduğu gibi ikinci alımlarda da en fazla alımın hemşire kadrosuna yapılması ön görülüyor. İlk atamalrda branş dağılımı şu şekildeydi;

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025: İkinci işçi ve personel alımı ne zaman yapılacak? - 5

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

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