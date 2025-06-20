Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımı belli mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından toplamda 37 bin alımın 19 bini geçtiğimiz mayıs ayında yapıldı. Sıra 18 bin personel temini aşamasına geldi. Bakan Kemal Memişoğlu 19 bin alıma dair, ''Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.



Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.'' ifadelerine yer vermişti.