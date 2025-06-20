Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından toplamda 37 bin personel alımı gerçekleştiriliyor. Alıma dair ilk etap mayıs ayında tamamlandı ve 19 bin personel ve sürekli işçi iş başı yapmaya hak kazandı. Atama bekleyen adaylar ise kalan 18 bin personel ataması için takvim bekleyişine başladı. KPSS puanı ile 15 bin 342 personelin ataması yapılırken, İŞKUR üzerinden yapılan başvurular ardından 3 bin 658 işçinin de kura çekimleri gerçekleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kadro/branş dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımı belli mi? - 1

Personel alımı ilanlarını takip edenler Sağlık Bakanlığı atama takvimini bekliyor. 19 bin atama ardından 18 bin personel alımı için tercih tarihleri ve branş dağılımını içeren KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Mayıs ayında en çok hemşire, sağlık teknikeri ve ebe ataması yapılmıştı. Bu dönemde de adaylarda aynı beklenti oluştu. Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de. İşte, Sağlık Bakanlığı alımlarına dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımı belli mi? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından toplamda 37 bin alımın 19 bini geçtiğimiz mayıs ayında yapıldı. Sıra 18 bin personel temini aşamasına geldi. Bakan Kemal Memişoğlu 19 bin alıma dair, ''Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.'' ifadelerine yer vermişti.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımı belli mi? - 3

Ardından Bakan Memişoğlu, 18 bin personel alımına ilişkin ise Ağustos ve Eylül aylarını işaret etti. Buna göre 18 bin personel alımına dair tercih sürecinin ağustos sonu eylül ayı başı gibi ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzuyla beraber başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımı belli mi? - 4

19 BİN PERSONEL ALIMI KADROSU

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı alımlara dair kadro ve branş dağılımı aşağıdaki gibiydi:

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADROSU

“Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Aşçı” mesleklerinde işçi alımı gerçekleşti.

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