Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımı belli mi?
Sağlık Bakanlığı tarafından toplamda 37 bin personel alımı gerçekleştiriliyor. Alıma dair ilk etap mayıs ayında tamamlandı ve 19 bin personel ve sürekli işçi iş başı yapmaya hak kazandı. Atama bekleyen adaylar ise kalan 18 bin personel ataması için takvim bekleyişine başladı. KPSS puanı ile 15 bin 342 personelin ataması yapılırken, İŞKUR üzerinden yapılan başvurular ardından 3 bin 658 işçinin de kura çekimleri gerçekleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kadro/branş dağılımı açıklandı mı?
Personel alımı ilanlarını takip edenler Sağlık Bakanlığı atama takvimini bekliyor. 19 bin atama ardından 18 bin personel alımı için tercih tarihleri ve branş dağılımını içeren KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Mayıs ayında en çok hemşire, sağlık teknikeri ve ebe ataması yapılmıştı. Bu dönemde de adaylarda aynı beklenti oluştu. Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de. İşte, Sağlık Bakanlığı alımlarına dair detaylar...