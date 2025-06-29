Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları 2025: Sağlık Bakanlığı 2. personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı ikinci personel ve sürekli işçi alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yılın ilk yarısında yapılan atamaların ardından gözler şimdi 18 bin kişilik yeni kadro ilanına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel ve işçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için toplamda 37 bin kişilik istihdam planlamıştı. İlk etapta yapılan 19 bin kişilik atamanın ardından, geri kalan 18 bin kişilik 2. alım için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 37 bin personel alımının 2 aşamada tamamlanacağı belirterek, ikinci aşamanın başlayacağı tarihi duyurmuştu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman?